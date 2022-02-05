В Госдуме назвали частью пропагандистской войны публикацию Bild на тему Украины

Депутат Госдумы Олег Морозов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что немецкое издание Bild опубликовало доклад неуказанных секретных служб о якобы плане России по «присоединению» Украины.

«Поскольку я твёрдо знаю, что доказательств этому мифу, а лучше сказать бреду, просто нет, то я могу сказать, что это вброс. Рассчитан он на то, чтобы представить Россию потенциальным «агрессором», доказать неизбежность «войны». А если она не случится, представить это как результат борьбы так называемого мирового прогрессивного сообщества, которое остановило «неизбежную и неминуемую агрессию» России в отношении несчастной Украины», — считает депутат.

Он отметил, что «всё это часть большой пропагандистской войны», которая ведётся с Россией.

«В преддверии, как я понимаю, предстоящих долгих и мучительных переговоров по всему комплексу вопросов, которые были сформированы и в наших предложениях, и в совместном заявлении с Китаем, Запад сейчас стоит перед неизбежным ответом на эти вопросы. Поэтому для того, чтобы сформировать для себя более выгодную переговорную позицию, вот и идут эти вбросы, фейки и безумные обвинения», — заключил Морозов.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала ошибочную публикацию агентства Bloomberg о начале «вторжения» России на Украину и публикацию издания Bild о якобы плане российской стороны по «присоединению» Украины.