Захарова высказалась о публикациях Bloomberg и Bild на тему Украины

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала ошибочную публикацию агентства Bloomberg о начале «вторжения» России на Украину и публикацию издания Bild о якобы плане российской стороны по «присоединению» Украины.
Захарова высказалась о публикациях Bloomberg и Bild на тему Украины
  • РИА Новости

«Много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на всё», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

По её словам, происходящее является информационно-политическим марафоном «натовских желаний».

Представитель МИД также напомнила, что пару недель назад Bloomberg «опубликовало фейк о «российско-китайских договорённостях по вторжению на Украину».

Ранее издание Bild опубликовало доклад неуказанных секретных служб о якобы плане России по «присоединению» Украины.

До этого агентство Bloomberg объявило о российском «вторжении» на Украину, выпустив ошибочный заголовок.

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