Аналитик Шаповалов назвал пропагандистским трюком статью Bloomberg о «вторжении» на Украину

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Полина Полетаева
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Bloomberg объявил о российском «вторжении» на Украину, выпустив ошибочный заголовок.
Аналитик Шаповалов назвал пропагандистским трюком статью Bloomberg о «вторжении» на Украину
  • © Seemanta Dutta
  • Legion-Media

«Bloomberg допускает ошибки, неточности и фальсификации сплошь и рядом. Это далеко не первое подобное действие. По сути, ведущие западные СМИ на протяжении уже не одного месяца говорят о российской «агрессии». Это явно выраженный сценарий и информационная атака на Россию. Это такая попытка манипуляции общественным мнением западных стран», — сказал Шаповалов.

Он считает, что это «хорошо известный пропагандисткий трюк».

«В рамках кампании по якобы угрозе «агрессии» со стороны России, естественно, используются разного рода заготовки и методички. Или же тексты, которые просто готовятся заранее. По всей вероятности, это один из таких вариантов, при котором текст был выдан случайно, в силу того, что такая заготовка имела место быть», — добавил собеседник RT.

Ранее иностранное агентство Bloomberg объявило о российском «вторжении» на Украину, выпустив ошибочный заголовок.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался по поводу публикации Bloomberg о начале «вторжения» России на Украину.

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