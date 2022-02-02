«Страна.ua»: импортируемый Украиной из Венгрии газ имеет российское происхождение

Закупаемый Украиной у Венгрии газ имеет российское происхождение. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram.

«Украина будет закупать всё тот же российский газ, но через посредников в лице Словакии и Венгрии (а те его будут получать через «Турецкий» или «Северные потоки»)», — говорится в сообщении.

Ранее глава «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Украина впервые в истории начала физический импорт газа из Венгрии.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным сообщил, что Россия и Венгрия приблизились к договорённости о поставке дополнительно 1 млрд кубометров газа.