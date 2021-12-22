Украина и Венгрия заключили соглашение о транспортировке газа
- © Jan Koller/CTK
- globallookpress.com
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Оператор ГТС Украины» и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии по введению с 1 января 2022 гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия — Украина», — отметил Макогон.
По его словам, соглашение позволит физически транспортировать ежесуточно до 8 млн куб. м газа из Венгрии на Украину.
«Это, например, как дневной объём потребления газа в Киеве, который является крупнейшим потребителем газа», — уточнил он.
В октябре Макогон заявил, что украинская газотранспортная система потеряла около 4,5 млрд куб. м от газового договора России и Венгрии.
14 октября стало известно, что в Венгрии приняли решение о поставках газа не через Украину в интересах энергетической безопасности страны.