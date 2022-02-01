Депутат Рады Бурмич заявил, что Запад нагнетает ситуацию вокруг Украины

Запад искусственно нагнетает обстановку вокруг Украины для поставок оружия в страну по завышенным ценам. Об этом в эфире канала «Первый независимый» заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Анатолий Бурмич.

«Кому это выгодно — нагнетание ситуации? Я абсолютно уверен, что выгодно оно прежде всего тем странам, которые нагнетают. И я хочу сразу подчеркнуть — никто нам подарков не даёт. Это оружие все нам втюхивают именно в спешке и втридорога. Никто ж не сказал, сколько мы за это всё дело платим. Навязывают контракты, под которые мы берём кредиты. Нам никто не инвестирует. Эти деньги, которые мы тратим на кредиты, мы могли бы инвестировать в своих работников, в свои заводы, в своих инженеров. Мы инвестируем и кормим других», — приводит его слова ТАСС.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у союзников по альянсу есть разные точки зрения о необходимости поставок оружия на Украину.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби анонсировал новые поставки американского вооружения на Украину.