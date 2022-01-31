Глава Минобороны Украины заявил об удивлении позицией ФРГ по поставкам оружия Киеву

Глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью изданию «Левый берег» заявил, что удивлён позицией Германии по блокировке поставок военно-технической помощи Киеву через натовское агентство NSPA.

«Что касается Германии, я удивлён, что новое правительство не изменило свою позицию относительно предоставления именно военно-технической помощи Украине», — сказал министр.

Также Резников заявил, что Украине не просит конкретно Берлин о поставках такой помощи.

Он призвал Германию перестать блокировать для Киева возможность легально и открыто приобретать средства защиты и оружие через NSPA.

В январе канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что правительство продолжает проводить преемственную политику по вопросам поставок вооружений Украине и не поддерживает экспорт летальных вооружений из ФРГ.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил сожаление, что заявления со стороны ФРГ идут вразрез с оказанной Германией поддержкой, и заявил, что украинцы на десятилетия запомнят отказ Германии поставлять оружие.