В ФРГ заявили об ущербе репутации страны из-за позиции по поставкам оружия на Украину

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Отказ Германии поставлять оружие на Украину привёл к потере репутации и доверия к ФРГ со стороны ряда партнёров. Об этом в интервью агентству dpa заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
В ФРГ заявили об ущербе репутации страны из-за позиции по поставкам оружия на Украину
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«Германия утратила доверие ряда партнёров или рискует его потерять», — цитирует Ишингера ТАСС.

По его словам, ущерб репутации Германии уже был нанесён.

В январе канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что правительство продолжает проводить преемственную политику по вопросам поставок вооружений Украине и не поддерживает экспорт летальных вооружений из ФРГ.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил сожаление, что заявления со стороны ФРГ идут вразрез с оказанной Германией поддержкой, и заявил, что украинцы на десятилетия запомнят отказ Германии поставлять оружие.

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