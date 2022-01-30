В ФРГ заявили об ущербе репутации страны из-за позиции по поставкам оружия на Украину
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«Германия утратила доверие ряда партнёров или рискует его потерять», — цитирует Ишингера ТАСС.
По его словам, ущерб репутации Германии уже был нанесён.
В январе канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что правительство продолжает проводить преемственную политику по вопросам поставок вооружений Украине и не поддерживает экспорт летальных вооружений из ФРГ.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил сожаление, что заявления со стороны ФРГ идут вразрез с оказанной Германией поддержкой, и заявил, что украинцы на десятилетия запомнят отказ Германии поставлять оружие.