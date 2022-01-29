Киргизия намерена решить спорные вопросы на границе с Таджикистаном мирным путём

В Киргизии намерены решить спорные вопросы на границе с Таджикистаном мирным путём. Об этом заявил глава киргизского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Камчибек Ташиев.

«Мы настроены на мирное решение вопроса границы», — приводит его слова агентство «Кабар».

Ташиев добавил, что ситуация на границе будет «решена в компромиссе для обеих стран».

27 января сообщалось об интенсивной стрельбе с двух сторон на границе Таджикистана с Киргизией.

Позже стало известно о достижении договорённости о полном прекращении огня на киргизско-таджикской границе.

Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с информацией о вооружённом инциденте на границе Киргизии и Таджикистана.