Киргизия намерена решить спорные вопросы на границе с Таджикистаном мирным путём

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В Киргизии намерены решить спорные вопросы на границе с Таджикистаном мирным путём. Об этом заявил глава киргизского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Камчибек Ташиев.
Киргизия намерена решить спорные вопросы на границе с Таджикистаном мирным путём
  • © Сыргак Бактыяров
  • РИА Новости

«Мы настроены на мирное решение вопроса границы», — приводит его слова агентство «Кабар».

Ташиев добавил, что ситуация на границе будет «решена в компромиссе для обеих стран».

27 января сообщалось об интенсивной стрельбе с двух сторон на границе Таджикистана с Киргизией.

Позже стало известно о достижении договорённости о полном прекращении огня на киргизско-таджикской границе.

Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с информацией о вооружённом инциденте на границе Киргизии и Таджикистана.

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