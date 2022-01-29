Киргизия намерена решить спорные вопросы на границе с Таджикистаном мирным путём
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- РИА Новости
«Мы настроены на мирное решение вопроса границы», — приводит его слова агентство «Кабар».
Ташиев добавил, что ситуация на границе будет «решена в компромиссе для обеих стран».
27 января сообщалось об интенсивной стрельбе с двух сторон на границе Таджикистана с Киргизией.
Позже стало известно о достижении договорённости о полном прекращении огня на киргизско-таджикской границе.
Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с информацией о вооружённом инциденте на границе Киргизии и Таджикистана.