Киргизия завершила отвод войск и техники на границе с Таджикистаном
- Legion-Media
«Кыргызская сторона уже завершила отвод дополнительных сил и средств от линии границы в пункты их постоянной дислокации», — цитирует сообщение РИА Новости.
По словам собеседника агентства, обстановка на участке границы стабильная.
27 января сообщалось об интенсивной стрельбе с двух сторон на границе Таджикистана с Киргизией.
Позже стало известно о достижении договорённости о полном прекращении огня на киргизско-таджикской границе.
Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с информацией о вооружённом инциденте.