Киргизия завершила отвод войск и техники на границе с Таджикистаном

Киргизия завершила отвод дополнительных сил и средств от границы с Таджикистаном, заявил представитель пресс-центра погранслужбы республики.

«Кыргызская сторона уже завершила отвод дополнительных сил и средств от линии границы в пункты их постоянной дислокации», — цитирует сообщение РИА Новости.

По словам собеседника агентства, обстановка на участке границы стабильная.

27 января сообщалось об интенсивной стрельбе с двух сторон на границе Таджикистана с Киргизией.

Позже стало известно о достижении договорённости о полном прекращении огня на киргизско-таджикской границе.

Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с информацией о вооружённом инциденте.