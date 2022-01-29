Киргизия завершила отвод войск и техники на границе с Таджикистаном

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Киргизия завершила отвод дополнительных сил и средств от границы с Таджикистаном, заявил представитель пресс-центра погранслужбы республики.
Киргизия завершила отвод войск и техники на границе с Таджикистаном
  • Legion-Media

«Кыргызская сторона уже завершила отвод дополнительных сил и средств от линии границы в пункты их постоянной дислокации», — цитирует сообщение РИА Новости.

По словам собеседника агентства, обстановка на участке границы стабильная.

27 января сообщалось об интенсивной стрельбе с двух сторон на границе Таджикистана с Киргизией.

Позже стало известно о достижении договорённости о полном прекращении огня на киргизско-таджикской границе.

Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с информацией о вооружённом инциденте.

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