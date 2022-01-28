Погранслужба Киргизии заявила о достижении договорённости о прекращении огня на границе

Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе. Об этом сообщила киргизская погранслужба.

«По итогам переговоров ... достигнуты следующие договорённости: о полном прекращении огня; об отводе каждой из сторон дополнительных сил и средств, стянутых к границе, в места постоянной дислокации; об открытии движения по автодороге Баткен-Исфана; о совместном патрулировании сотрудников правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана приграничных районов с целью недопущения конфликтов», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-центра пограничной службы Киргизии.

В переговорах приняли участие губернаторы Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана, а также представители погранведомств и правоохранительных органов двух государств.

Ранее в мэрии таджикского города Исфары заявили об интенсивной стрельбе с двух сторон на границе Таджикистана с Киргизией.

Также власти Исфары сообщили, что в результате стрельбы на таджикско-киргизской границе на дороге Исфара — Баткен погиб от огнестрельного ранения житель таджикского села Ходжа Аъло.

Из зоны конфликта на границе Киргизии с Таджикистаном эвакуировали 1470 киргизских граждан.