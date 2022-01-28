МЧС Киргизии: из зоны конфликта на границе с Таджикистаном эвакуировали 1470 человек
- РИА Новости
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Отмечается, что 1200 человек размещены у знакомых и родственников, а остальные — в пунктах временного проживания.
Им предоставили еду и лекарства. На местах дежурят медики.
Как передаёт РИА Новости, с киргизской стороны в результате конфликта на границе пострадали семь человек.
Ранее в мэрии таджикского города Исфары заявили об интенсивной стрельбе с двух сторон на границе Таджикистана с Киргизией.
Также власти Исфары сообщили, что в результате стрельбы на таджикско-киргизской границе на дороге Исфара — Баткен погиб от огнестрельного ранения житель таджикского села Ходжа Аъло.