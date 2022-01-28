МЧС Киргизии: из зоны конфликта на границе с Таджикистаном эвакуировали 1470 человек

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Из зоны конфликта на границе Киргизии с Таджикистаном эвакуировали 1470 киргизских граждан. Об этом информирует Sputnik Кыргызстан со ссылкой на МЧС Киргизии.
МЧС Киргизии: из зоны конфликта на границе с Таджикистаном эвакуировали 1470 человек
  • РИА Новости
  • © Сыргак Бактыяров

Отмечается, что 1200 человек размещены у знакомых и родственников, а остальные — в пунктах временного проживания.

Им предоставили еду и лекарства. На местах дежурят медики.

Как передаёт РИА Новости, с киргизской стороны в результате конфликта на границе пострадали семь человек.

Ранее в мэрии таджикского города Исфары заявили об интенсивной стрельбе с двух сторон на границе Таджикистана с Киргизией.

Также власти Исфары сообщили, что в результате стрельбы на таджикско-киргизской границе на дороге Исфара — Баткен погиб от огнестрельного ранения житель таджикского села Ходжа Аъло.

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