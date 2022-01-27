В Таджикистане сообщили о гибели жителя приграничного с Киргизией села
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«В ходе перестрелки между таджикскими и киргизскими пограничниками смертельное ранение получил житель таджикского кишлака Ходжи Аъло Обиджон Туйчиев», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее стало известно, что власти Киргизии и Таджикистана ведут переговоры после перестрелки на границе двух государств, ситуация в районе конфликта остаётся напряжённой.
По данным СМИ, в результате стрельбы на таджикско-киргизской границе пострадали шесть человек, все являются гражданами Таджикистана.
Генсек ОДКБ Станислав Зась призвал Таджикистан и Киргизию немедленно прекратить огонь на границе двух государств.