В Таджикистане сообщили о гибели жителя приграничного с Киргизией села

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В результате стрельбы на таджикско-киргизской границе на дороге Исфара — Баткен погиб от огнестрельного ранения житель таджикского села Ходжи Аъло. Об этом сообщили власти города Исфары.
В Таджикистане сообщили о гибели жителя приграничного с Киргизией села
  • AP

«В ходе перестрелки между таджикскими и киргизскими пограничниками смертельное ранение получил житель таджикского кишлака Ходжи Аъло Обиджон Туйчиев», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее стало известно, что власти Киргизии и Таджикистана ведут переговоры после перестрелки на границе двух государств, ситуация в районе конфликта остаётся напряжённой.

По данным СМИ, в результате стрельбы на таджикско-киргизской границе пострадали шесть человек, все являются гражданами Таджикистана.

Генсек ОДКБ Станислав Зась призвал Таджикистан и Киргизию немедленно прекратить огонь на границе двух государств.

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