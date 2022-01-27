Sputnik Таджикистан: при стрельбе на таджикско-киргизской границе пострадали шесть человек

В результате стрельбы на таджикско-киргизской границе пострадали шесть человек, все являются гражданами Таджикистана.

Об этом информирует Sputnik Таджикистан.

«Появилась новая информация по раненным в перестрелке на таджикско-кыргызской границе. Число пострадавших увеличилось с трёх до шести», — говорится в сообщении.

Как уточняется, состояние раненых не является тяжёлым.

Ранее стало известно, что власти Киргизии и Таджикистана ведут переговоры после перестрелки на границе двух государств, ситуация в районе конфликта остаётся напряжённой.

Генсек ОДКБ Станислав Зась призвал Таджикистан и Киргизию немедленно прекратить огонь на границе двух государств.