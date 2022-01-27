Sputnik Таджикистан: при стрельбе на таджикско-киргизской границе пострадали шесть человек
- AP
Об этом информирует Sputnik Таджикистан.
«Появилась новая информация по раненным в перестрелке на таджикско-кыргызской границе. Число пострадавших увеличилось с трёх до шести», — говорится в сообщении.
Как уточняется, состояние раненых не является тяжёлым.
Ранее стало известно, что власти Киргизии и Таджикистана ведут переговоры после перестрелки на границе двух государств, ситуация в районе конфликта остаётся напряжённой.
Генсек ОДКБ Станислав Зась призвал Таджикистан и Киргизию немедленно прекратить огонь на границе двух государств.