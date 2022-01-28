МИД России выразил обеспокоенность из-за инцидента на границе Киргизии и Таджикистана

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Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с информацией о вооружённом инциденте на границе Киргизии и Таджикистана вечером 27 января.
МИД России выразил обеспокоенность из-за инцидента на границе Киргизии и Таджикистана
  • РИА Новости

Соответствующий комментарий замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексея Зайцева опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Обеспокоены информацией об имевшем место вечером 27 января сего года вооружённом инциденте на киргизско-таджикской границе», — заявили в ведомстве.

В МИД выразили сожаление в связи с тем, что есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон.

«Приветствуем достигнутые между киргизской и таджикистанской сторонами договорённости о прекращении огня, отводе вооружённых сил от границы и совместном патрулировании данного участка», — заявил Зайцев.

Также в МИД заявили, что поддерживают обращение генсека ОДКБ Станислава Зася к Киргизии и Таджикистану с призывом решать возникшие противоречия исключительно мирным дипломатическим путем.

27 января сообщалось об интенсивной стрельбе с двух сторон на границе Таджикистана с Киргизией.

Позже стало известно о достижении договорённости о полном прекращении огня на киргизско-таджикской границе.

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