Расстрелявший сослуживцев в Днепре боец Нацгвардии рассказал детали произошедшего

В сети появилось видео, на котором задержанный на Украине боец Нацгвардии Артемий Рябчук рассказывает подробности нападения на своих сослуживцев на заводе «Южмаш» в Днепре. В результате стрельбы погибли пять человек, ещё пятеро получили ранения.

«Я сижу в тревожной группе, тревожная группа у нас имеет автоматы, автоматы хранятся в ставнице, ставница — это маленький ящичек такой, который запирается металлическим ключом. Я беру автомат, у нас подсумки есть такие бежевого цвета, там два магазина по десять патронов, я заряжаю первый магазин и стреляю по тем двум, которые находятся в (комнате) ТЗЗ», — сказал задержанный.

На месте происшествия находились два военнослужащих срочного призыва и один «контрактник», подтвердил Рябчук. По его словам, один срочник «умудрился сбежать».

Он добавил, что знал о процедуре, согласно которой девушка-оператор каждые 30 минут связывается с воинской частью для доклада о ситуации на заводе.

«Я, чтобы она не доложила, пальнул по ней», — сказал нацгвардеец.

Он добавил, что после этого попытался покинуть территорию завода, однако женщина на КПП его не выпускала.

«Я выстрелил ей в голову», — признался военнослужащий.

В ночь на 27 января на Южном машиностроительном заводе в Днепре военнослужащий Нацгвардии из автомата расстрелял караул, погибли пять человек, ещё пятеро ранены.

Среди погибших есть гражданское лицо, это женщина 1986 года рождения.

После инцидента возбуждено дело о халатности в отношении руководства Нацгвардии и уголовное дело по факту стрельбы.