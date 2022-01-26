Глава ДНР Пушилин считает, что Киев готов к наступательным действиям

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин выразил мнение, что Киев уже готов к наступательным действиям в Донбассе. Он отметил необходимость готовиться к худшему сценарию событий.

Пушилин считает, что всё зависит от политического решения или от уровня возможного давления со стороны Запада.

«То, что у Украины на данный момент всё готово к наступательным действиям, это уже факт. Воспользуется (этим Киев)... вам никто этого не скажет», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что ДНР нужно готовиться к самому худшему сценарию, чтобы защитить гражданское население.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия с огромной тревогой относится к накачиванию Украины западным летальным оружием.

По его словам, число обстрелов в Донбассе кратно увеличилось.

Он также высказал мнение, что «в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности».

«Единая Россия» обратилась к руководству страны с просьбой оказать помощь ЛНР и ДНР в виде поставок военной продукции.

После этого глава ДНР Пушилин заявил, что Донецк приветствует любое решение о помощи для противостояния Киеву.

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что Луганск будет благодарен России за оказание поддержки в случае агрессии со стороны Киева.