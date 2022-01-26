Пушилин заявил, что ДНР приветствует любое решение о помощи для противостояния Киеву

Самопровозглашённая Донецкая народная республика приветствует любое решение об оказании помощи для возможности противостоять агрессии со стороны Киева.

«Мы будем приветствовать любое решение об оказании помощи в адрес республик для возможности противостоять готовящейся агрессии со стороны Украины», — говорится в сообщении в Telegram-канале главы ДНР Дениса Пушилина.

По его словам, предложение секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака является значимым.

«Если такое решение будет принято, это существенно усилит наши оборонительные возможности и, учитывая необходимость противостоять новейшим типам вооружения, позволит эффективнее осуществлять защиту жизни и здоровья гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик», — добавил Пушилин.

Ранее Турчак заявил, что партия «Единая Россия» с огромной тревогой относится к накачиванию Украины западным летальным оружием.

По его словам, число обстрелов Луганской и Донецкой областей кратно увеличилось.

Он также высказал мнение, что «в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности».

«Единая Россия» обратилась к руководству страны с просьбой оказать помощь ЛНР и ДНР в виде поставок военной продукции.