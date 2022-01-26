ЕР просит руководство России помочь ЛНР и ДНР поставками военной продукции
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- РИА Новости
Об этом заявил глава фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев.
«Нас очень беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территориях ЛНР и ДНР. В Совете Думы, во фракции, в партии мы консультировались по этому вопросу и пришли к пониманию, что не можем бросить людей на произвол киевского режима. В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также принять все необходимые меры для обеспечения безопасности их граждан», — сказал Васильев.
Ранее секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что партия «Единая Россия» с огромной тревогой относится к накачиванию Украины западным летальным оружием.
По его словам, число обстрелов Луганской и Донецкой областей кратно увеличилось.
Он также высказал мнение, что «в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности».
В свою очередь, заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что ДНР призывает блокировать попытки Киева получить наступательное вооружение и боеприпасы.
Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яна Лещенко о том, что обстановка в Донбассе на данный момент напоминает предвоенную.