ЕР просит руководство России помочь ЛНР и ДНР поставками военной продукции

«Единая Россия» обратилась к руководству страны с просьбой оказать помощь самопровозглашённым Луганской и Донецкой народным республикам в виде поставок военной продукции.

Об этом заявил глава фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев.

«Нас очень беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территориях ЛНР и ДНР. В Совете Думы, во фракции, в партии мы консультировались по этому вопросу и пришли к пониманию, что не можем бросить людей на произвол киевского режима. В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также принять все необходимые меры для обеспечения безопасности их граждан», — сказал Васильев.

Ранее секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что партия «Единая Россия» с огромной тревогой относится к накачиванию Украины западным летальным оружием.

По его словам, число обстрелов Луганской и Донецкой областей кратно увеличилось.

Он также высказал мнение, что «в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности».

В свою очередь, заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что ДНР призывает блокировать попытки Киева получить наступательное вооружение и боеприпасы.

Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яна Лещенко о том, что обстановка в Донбассе на данный момент напоминает предвоенную.