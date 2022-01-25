Политолог Дудчак прокомментировал заявление о предвоенной обстановке в Донбассе
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Дудчак выразил надежду на то, что ситуация решится «без конфликта и без обострения».
При этом он отметил, что Украина «подвела мощную группировку», а страны НАТО направляют дополнительные силы в Восточную Европу.
«Это всё на совести и у Киева, и у Запада, которые никак не хотят перейти к мирному решению вопроса. Давно пора было этот конфликт закончить и вернуться к нормальному сотрудничеству с уважением всех сторон», — заключил собеседник RT.
Ранее сообщалось, что начальник управления Народной милиции ЛНР заявил, что обстановка в Донбассе на данный момент напоминает предвоенную.