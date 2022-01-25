ЛНР заявила о бронетехнике украинских силовиков в городе Счастье в Донбассе

Разведка Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики выявила бронетехнику украинских силовиков в жилом районе подконтрольного Киеву города Счастье.

«Зафиксированы две боевые машины пехоты вблизи жилого района населённого пункта Счастье», — сообщает «Луганскинформцентр».

Ранее в ДНР заявили, что украинские военные перебросили в Донбасс реактивные системы залпового огня (РСЗО) и танковые соединения для формирования ударных групп.

Советник главы самопровозглашённой Луганской народной республики Родион Мирошник в стриме RT «Летучка» заявил об использовании Киевом конфликта в Донбассе в своих целях.