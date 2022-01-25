Советник главы ЛНР Мирошник заявил об использовании Киевом конфликта в своих целях
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«Зеленский и его окружение научились продавать на Западе вот эту войну, которая идёт в Донбассе», — сказал Мирошник.
По его словам, на Украине «всячески поддерживают войну».
«Участвуя в переговорах, мы не видим желания Украины прекратить эту войну», — заявил он.
По его словам, «когда обе стороны хотят прекратить войну, они делают шаги навстречу», но Киев, наоборот, «постоянно радикализирует свою точку зрения» и уже «научился монетизировать» эти возможности.
«Под это они получают деньги, вооружение и какое-то политическое или дипломатическое признание», — отметил Мирошник.
Он напомнил, что 24 января в ЕС анонсировали планы предоставить Украине помощь в размере €1,2 млрд.