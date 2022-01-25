Советник главы ЛНР Мирошник заявил об использовании Киевом конфликта в своих целях

Советник главы самопровозглашённой Луганской народной республики Родион Мирошник в стриме RT «Летучка» заявил об использовании Киевом конфликта в Донбассе в своих целях.

«Зеленский и его окружение научились продавать на Западе вот эту войну, которая идёт в Донбассе», — сказал Мирошник.

По его словам, на Украине «всячески поддерживают войну».

«Участвуя в переговорах, мы не видим желания Украины прекратить эту войну», — заявил он.

По его словам, «когда обе стороны хотят прекратить войну, они делают шаги навстречу», но Киев, наоборот, «постоянно радикализирует свою точку зрения» и уже «научился монетизировать» эти возможности.

«Под это они получают деньги, вооружение и какое-то политическое или дипломатическое признание», — отметил Мирошник.

Он напомнил, что 24 января в ЕС анонсировали планы предоставить Украине помощь в размере €1,2 млрд.