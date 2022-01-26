Турчак: ЕР с тревогой относится к накачиванию Украины летальным оружием со стороны Запада

Партия «Единая Россия» с огромной тревогой относится к накачиванию Украины западным летальным оружием, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

«Единая Россия» с огромной тревогой относится к накачиванию Украины западным летальным оружием», — цитирует РИА Новости Турчака.

По его словам, число обстрелов Луганской и Донецкой областей кратно увеличилось.

Он также высказал мнение, что «в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности».

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции Эдуард Басурин заявил, что ДНР призывает блокировать попытки Киева получить наступательное вооружение и боеприпасы.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что американские противотанковые ракеты Javelin появились на территории Донбасса.

Он добавил, что ДНР уверена в подготовке Киевом наступления в Донбассе.