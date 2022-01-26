Глава ЛНР заявил, что Луганск будет благодарен России за помощь в случае агрессии Киева

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что Луганск будет благодарен России за оказание поддержки в случае агрессии со стороны Киева.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы ЛНР.

Пасечник отметил необходимость быть готовыми к любому сценарию развития событий.

При этом он заявил, что в ЛНР надеются, что Киев «наконец, поймёт, что ключ от всех проблем – выполнение Минских соглашений».

Пасечник подчеркнул, что война в Донбассе не нужна никому: ни жителям самопровозглашённых ЛНР и ДНР, ни самим украинцам.

«В случае, если здравый смысл у руководства Украины все-таки не проснётся, нам, разумеется, потребуется поддержка. Если Россия нам её окажет, мы будем признательны братской стране!» — сказал Пасечник.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донецк приветствует любое решение о помощи для противостояния Киеву.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия с огромной тревогой относится к накачиванию Украины западным летальным оружием.

По его словам, число обстрелов в Донбассе кратно увеличилось.

Он также высказал мнение, что «в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности».

«Единая Россия» обратилась к руководству страны с просьбой оказать помощь ЛНР и ДНР в виде поставок военной продукции.