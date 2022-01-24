«Украинская правда»: Зеленский собирает заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны, пишет «Украинская правда» со ссылкой на собеседника в аппарате Совбеза.

«Отмечается, что заседание начнётся в 17:00 (18:00 мск)», — пишет издание.

20 января глава СНБО Алексей Данилов выразил мнение, что «вторжение» России на Украину невозможно, так как «обойдётся ей очень дорого».

По словам главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Дениса Пушилина, Киев готовит наступление в Донбассе.

24 января в ДНР заявили, что фиксируют подготовку украинских военных к активным боевым действиям в Донбассе. Там также отметили, что украинские военные перебросили в Донбасс восемь реактивных систем «Смерч» и «Ураган» с кассетными боеприпасами.