На Украине начали расследование по факту нападения на пограничников в Черновицкой области
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- AP
«Ночью 23 января пограничник получил огнестрельное ранение в грудную клетку. Он сам обратился за помощью. Военнослужащего госпитализировали в Путильскую районную больницу», — цитирует Бровко украинское издание «Общественное».
Директор больницы Климентий Михайлюк сообщил, что пострадавшего переведут в военный госпиталь.
Ещё один военнослужащий погиб — его тело с огнестрельным ранением нашли 21 января вблизи украинско-румынской границы.
Подробностей о месте происшествия и возможных подозреваемых не приводится.
В бельгийском МИД ранее рекомендовали гражданам страны временно воздержаться от поездок на Украину без крайней нужды из-за риска эскалации в регионе.
С аналогичными рекомендациями ранее выступили и внешнеполитические ведомства Канады, Великобритании и США.