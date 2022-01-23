На Украине начали расследование по факту нападения на пограничников в Черновицкой области

На Украине начали расследование обстоятельств двух вооружённых нападений на пограничников в Черновицкой области, заявил спикер областного погранотряда Сергей Бровко.

«Ночью 23 января пограничник получил огнестрельное ранение в грудную клетку. Он сам обратился за помощью. Военнослужащего госпитализировали в Путильскую районную больницу», — цитирует Бровко украинское издание «Общественное».

Директор больницы Климентий Михайлюк сообщил, что пострадавшего переведут в военный госпиталь.

Ещё один военнослужащий погиб — его тело с огнестрельным ранением нашли 21 января вблизи украинско-румынской границы.

Подробностей о месте происшествия и возможных подозреваемых не приводится.

В бельгийском МИД ранее рекомендовали гражданам страны временно воздержаться от поездок на Украину без крайней нужды из-за риска эскалации в регионе.

С аналогичными рекомендациями ранее выступили и внешнеполитические ведомства Канады, Великобритании и США.