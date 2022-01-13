В посольстве США призвали американцев не ездить на Украину

Посольство США на Украине советует американским гражданам воздержаться от поездок в страну.

«Государственный департамент продолжает советовать гражданам США пересмотреть вопрос о поездках на Украину», — говорится в сообщении американской дипмиссии.

В качестве причины называются «возросшие угрозы со стороны России».

Посольство упоминает российскую военную активность у границ Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская армия продолжит проводить военные учения на своей территории. Он отметил, что никакой связи между манёврами войск и переговорами с Западом нет.