В посольстве США призвали американцев не ездить на Украину

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Посольство США на Украине советует американским гражданам воздержаться от поездок в страну.
В посольстве США призвали американцев не ездить на Украину
  • Gettyimages.ru
  • © Adél Békefi

«Государственный департамент продолжает советовать гражданам США пересмотреть вопрос о поездках на Украину», — говорится в сообщении американской дипмиссии.

В качестве причины называются «возросшие угрозы со стороны России».

Посольство упоминает российскую военную активность у границ Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская армия продолжит проводить военные учения на своей территории. Он отметил, что никакой связи между манёврами войск и переговорами с Западом нет.

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