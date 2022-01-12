Песков заявил об отсутствии связи между военными учениями и переговорами с Западом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская армия продолжит проводить военные учения на своей территории. Он отметил, что никакой связи между манёврами войск и переговорами с Западом нет.

«Нет, никакой связи нет. Мы говорим всё-таки о наших подразделениях и наших военных округах на территории нашей страны, военное строительство и военные учения продолжались, продолжаются и будут продолжаться, это обычная практика любых вооружённых сил», — заявил Песков.

Накануне в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) сообщили, что около 3 тыс. военнослужащих ЗВО приступили к боевой подготовке на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что в США ожидают, что Россия предоставит разъяснения по поводу своих учений у границ Украины.