Песков заявил об отсутствии связи между военными учениями и переговорами с Западом
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«Нет, никакой связи нет. Мы говорим всё-таки о наших подразделениях и наших военных округах на территории нашей страны, военное строительство и военные учения продолжались, продолжаются и будут продолжаться, это обычная практика любых вооружённых сил», — заявил Песков.
Накануне в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) сообщили, что около 3 тыс. военнослужащих ЗВО приступили к боевой подготовке на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.
Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что в США ожидают, что Россия предоставит разъяснения по поводу своих учений у границ Украины.