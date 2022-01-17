Правительство Канады рекомендовало гражданам воздержаться от поездок на Украину

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Власти Канады рекомендовали гражданам страны временно воздержаться от поездок на Украину.

«Избегайте не вызванных необходимостью поездок на Украину из-за продолжающейся российской агрессии и сосредоточения военных сил в и вокруг страны», — говорится в заявлении на официальном сайте правительства Канады.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее в интервью CNN отметил, что на Украине нет российских военных.

Он напомнил, что выводы о якобы возможном размещении Россией наступательных вооружений на Украине принадлежат СМИ, а также рекомендовал ознакомиться с контекстом по этому вопросу.

Официальный представитель Кремля также сообщил о высокой напряжённости на границе России и Украины.

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