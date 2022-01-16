Песков напомнил, что выводы о «размещении оружия России» на Украине принадлежат СМИ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что выводы о якобы возможном размещении Россией наступательных вооружений на Украине принадлежат СМИ, а также рекомендовал ознакомиться с контекстом по этому вопросу.

«Это их слова. Смотрите контекст», — сказал представитель Кремля РИА Новости, отвечая на вопрос, есть ли у России подобные планы.

Агентство напоминает, что ранее Песков дал интервью CNN. После этого Bloomberg со ссылкой на расшифровку его выступления распространил информацию о том, что «Россия не собирается говорить, что не будет размещать какие-либо наступательные вооружения на территории Украины».

Ранее в Белом доме отметили, что «вторжение» России на Украину может начаться между серединой января и серединой февраля, а Москва якобы может «сфабриковать повод для нападения».

Российское посольство в Вашингтоне назвало это заявление вбросом и информационным давлением.

Также Дмитрий Песков назвал голословным заявление CNN о якобы подготовке российскими спецслужбами провокации в Донбассе.