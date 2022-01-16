Песков напомнил, что выводы о «размещении оружия России» на Украине принадлежат СМИ

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что выводы о якобы возможном размещении Россией наступательных вооружений на Украине принадлежат СМИ, а также рекомендовал ознакомиться с контекстом по этому вопросу.
Песков напомнил, что выводы о «размещении оружия России» на Украине принадлежат СМИ
  • © Пресс-служба президента РФ

«Это их слова. Смотрите контекст», — сказал представитель Кремля РИА Новости, отвечая на вопрос, есть ли у России подобные планы.

Агентство напоминает, что ранее Песков дал интервью CNN. После этого Bloomberg со ссылкой на расшифровку его выступления распространил информацию о том, что «Россия не собирается говорить, что не будет размещать какие-либо наступательные вооружения на территории Украины».

Ранее в Белом доме отметили, что «вторжение» России на Украину может начаться между серединой января и серединой февраля, а Москва якобы может «сфабриковать повод для нападения».

Российское посольство в Вашингтоне назвало это заявление вбросом и информационным давлением.

Также Дмитрий Песков назвал голословным заявление CNN о якобы подготовке российскими спецслужбами провокации в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить