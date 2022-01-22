В МИД Бельгии рекомендовали гражданам воздержаться от поездок на Украину

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В бельгийском МИД рекомендовали гражданам страны временно воздержаться от поездок на Украину без крайней нужды из-за риска эскалации в регионе, сообщает агентство Belga со ссылкой на МИД Бельгии.
В МИД Бельгии рекомендовали гражданам воздержаться от поездок на Украину
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В ведомстве подчеркнули, что с ноября 2021 года наблюдается увеличение напряжённости на границе между Украиной, Россией и Белоруссией.

«Ситуация чрезвычайно непредсказуемая, и любое новое развитие может произойти очень быстро. Мы рекомендуем вам... подготовиться к тому, чтобы при необходимости изменить планы своих краткосрочных поездок», — цитирует заявление ТАСС.

Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что приложит максимум усилий для снижения напряжённости вокруг Украины.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о готовности созвать Совет Безопасности ООН в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

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