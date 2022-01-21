Генсек ООН пообещал приложить максимум усилий для снижения напряжённости вокруг Украины

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что приложит максимум усилий для снижения напряжённости вокруг Украины.

«Я обязуюсь приложить все усилия для мобилизации международного сообщества и активизировать наше стремление к миру. Позвольте мне упомянуть несколько (усилий)», — приводит РИА Новости его слова о приоритетах работы на 2022 год.

Гутерреш сообщил, что намерен призывать «решать все вопросы исключительно посредством дипломатии», в том числе по ситуации вокруг Украины.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о готовности созвать Совет Безопасности ООН в случае эскалации ситуации вокруг Украины.