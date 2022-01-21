Генсек ООН пообещал приложить максимум усилий для снижения напряжённости вокруг Украины

Короткая ссылка
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что приложит максимум усилий для снижения напряжённости вокруг Украины.
Генсек ООН пообещал приложить максимум усилий для снижения напряжённости вокруг Украины
  • Gettyimages.ru

«Я обязуюсь приложить все усилия для мобилизации международного сообщества и активизировать наше стремление к миру. Позвольте мне упомянуть несколько (усилий)», — приводит РИА Новости его слова о приоритетах работы на 2022 год.

Гутерреш сообщил, что намерен призывать «решать все вопросы исключительно посредством дипломатии», в том числе по ситуации вокруг Украины.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о готовности созвать Совет Безопасности ООН в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить