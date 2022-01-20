Постпред США заявила о готовности созвать СБ ООН в случае эскалации ситуации на Украине
- AP
- © Richard Drew
По её словам, американская сторона на регулярной основе взаимодействует с членами Совбеза ООН.
«Когда время придёт, мы будем готовы внести (этот вопрос. — RT) в Совет Безопасности», — цитирует её ТАСС.
Ранее американский президент Джо Байден рассказал, что «вторжением» России на Украину будет считаться любое пересечение украинской границы российскими военными подразделениями.
В декабре президент России Владимир Путин на переговорах с американским коллегой заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.
До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.