Постпред США заявила о готовности созвать СБ ООН в случае эскалации ситуации на Украине

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о готовности созвать Совет Безопасности ООН в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

По её словам, американская сторона на регулярной основе взаимодействует с членами Совбеза ООН.

«Когда время придёт, мы будем готовы внести (этот вопрос. — RT) в Совет Безопасности», — цитирует её ТАСС.

Ранее американский президент Джо Байден рассказал, что «вторжением» России на Украину будет считаться любое пересечение украинской границы российскими военными подразделениями.

В декабре президент России Владимир Путин на переговорах с американским коллегой заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.