Байден рассказал, что будет считаться «вторжением» России на Украину

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Американский президент Джо Байден рассказал, что «вторжением» России на Украину будет считаться любое пересечение украинской границы российскими военными подразделениями.
Байден рассказал, что будет считаться «вторжением» России на Украину
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По словам Байдена, он об этом говорил российскому президенту Владимиру Путину.

«Если любые организованные российские подразделения пересекут границу с Украиной, это будет вторжением», — приводит его слова ТАСС.

Американский президент заявил, что в случае, если это произойдёт, США и союзники дадут «жёсткий и скоординированный экономический ответ». Также он утверждает, что в данном случае Россия «заплатит высокую цену».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал слова Байдена о реакции США в случае возможной «незначительной агрессии» России в отношении Украины.

Глава российского МИД Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном призвал его не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии», а заставить украинские власти выполнить Минские соглашения в полном объёме.

В декабре президент России на переговорах с американским коллегой заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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