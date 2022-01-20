Байден рассказал, что будет считаться «вторжением» России на Украину

Американский президент Джо Байден рассказал, что «вторжением» России на Украину будет считаться любое пересечение украинской границы российскими военными подразделениями.

По словам Байдена, он об этом говорил российскому президенту Владимиру Путину.

«Если любые организованные российские подразделения пересекут границу с Украиной, это будет вторжением», — приводит его слова ТАСС.

Американский президент заявил, что в случае, если это произойдёт, США и союзники дадут «жёсткий и скоординированный экономический ответ». Также он утверждает, что в данном случае Россия «заплатит высокую цену».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал слова Байдена о реакции США в случае возможной «незначительной агрессии» России в отношении Украины.

Глава российского МИД Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном призвал его не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии», а заставить украинские власти выполнить Минские соглашения в полном объёме.

В декабре президент России на переговорах с американским коллегой заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.