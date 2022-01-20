Байден рассказал, что будет считаться «вторжением» России на Украину
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По словам Байдена, он об этом говорил российскому президенту Владимиру Путину.
«Если любые организованные российские подразделения пересекут границу с Украиной, это будет вторжением», — приводит его слова ТАСС.
Американский президент заявил, что в случае, если это произойдёт, США и союзники дадут «жёсткий и скоординированный экономический ответ». Также он утверждает, что в данном случае Россия «заплатит высокую цену».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал слова Байдена о реакции США в случае возможной «незначительной агрессии» России в отношении Украины.
Глава российского МИД Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном призвал его не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии», а заставить украинские власти выполнить Минские соглашения в полном объёме.
В декабре президент России на переговорах с американским коллегой заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.
До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.