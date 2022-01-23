Посол Украины Мельник заявил об ущербе репутации Германии после ситуации вокруг Шёнбаха

Украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что из-за ситуации с высказыванием главнокомандующего ВМС Германии Кай-Ахима Шёнбаха относительно принадлежности Крыма России репутации ФРГ на мировой арене был нанесён ущерб.

Как заявил Мельник изданию Die Welt, ситуация вокруг высказываний Шёнбаха «серьёзно ставит под вопрос надёжность Германии на международном уровне».

Ранее Шёнбах во время выступления в Индии заявил, что Крым больше никогда не станет частью Украины, а также выразил сомнение, что Украина станет членом НАТО.

Позднее он объяснил, что это было его частное мнение, и подал в отставку.

В Минобороны ФРГ заявили, что не разделяют мнение Шёнбаха о Крыме.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.