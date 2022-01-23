Посол Украины Мельник заявил об ущербе репутации Германии после ситуации вокруг Шёнбаха
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- AP
Как заявил Мельник изданию Die Welt, ситуация вокруг высказываний Шёнбаха «серьёзно ставит под вопрос надёжность Германии на международном уровне».
Ранее Шёнбах во время выступления в Индии заявил, что Крым больше никогда не станет частью Украины, а также выразил сомнение, что Украина станет членом НАТО.
Позднее он объяснил, что это было его частное мнение, и подал в отставку.
В Минобороны ФРГ заявили, что не разделяют мнение Шёнбаха о Крыме.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.