Посол Украины Мельник заявил об ущербе репутации Германии после ситуации вокруг Шёнбаха

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Украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что из-за ситуации с высказыванием главнокомандующего ВМС Германии Кай-Ахима Шёнбаха относительно принадлежности Крыма России репутации ФРГ на мировой арене был нанесён ущерб.
Посол Украины Мельник заявил об ущербе репутации Германии после ситуации вокруг Шёнбаха
  • © Ukrainian Foreign Ministry Press Office
  • AP

Как заявил Мельник изданию Die Welt, ситуация вокруг высказываний Шёнбаха «серьёзно ставит под вопрос надёжность Германии на международном уровне».

Ранее Шёнбах во время выступления в Индии заявил, что Крым больше никогда не станет частью Украины, а также выразил сомнение, что Украина станет членом НАТО.

Позднее он объяснил, что это было его частное мнение, и подал в отставку.

В Минобороны ФРГ заявили, что не разделяют мнение Шёнбаха о Крыме.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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