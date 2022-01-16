На Украине считают, что за кибератакой на правительственные сайты «стоит Россия»
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Как сообщило ведомство, Госспецсвязь вместе с СБУ и киберполицией продолжают расследовать кибератаку на сайты органов государственной власти.
При этом уже «все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия», говорится в заявлении.
Вместе с тем в СНБО заявили, что, по мнению Киева, за кибератакой стоит группировка UNC1151, якобы связанная с белорусскими спецслужбами.
14 января сообщалось, что неизвестные взломали официальный сайт Министерства иностранных дел Украины и разместили на нём текст с угрозами на украинском, польском и русском языках.
Также атаке подверглись сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, ресурс украинского Минобразования и другие украинские государственные сайты.
Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия не имеет никакого отношения к этим хакерским атакам.