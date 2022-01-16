На Украине считают, что за кибератакой на правительственные сайты «стоит Россия»

На Украине заявили, что располагают доказательствами якобы причастности России к хакерским атакам на правительственные ресурсы. Сообщение об этом опубликовало Министерство цифровой трансформации Украины со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности страны.

Как сообщило ведомство, Госспецсвязь вместе с СБУ и киберполицией продолжают расследовать кибератаку на сайты органов государственной власти.

При этом уже «все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия», говорится в заявлении.

Вместе с тем в СНБО заявили, что, по мнению Киева, за кибератакой стоит группировка UNC1151, якобы связанная с белорусскими спецслужбами.

14 января сообщалось, что неизвестные взломали официальный сайт Министерства иностранных дел Украины и разместили на нём текст с угрозами на украинском, польском и русском языках.

Также атаке подверглись сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, ресурс украинского Минобразования и другие украинские государственные сайты.

Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия не имеет никакого отношения к этим хакерским атакам.