В ДНР рассказали о выгоде Запада от разжигания конфликта в Донбассе

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Депутат Народного совета самопровозглашённой Донецкой народной республики Ирина Попова заявила, что Запад заинтересован в конфликте в Донбассе, так как ему нужен очаг напряжённости на границе с Россией.
В ДНР рассказали о выгоде Запада от разжигания конфликта в Донбассе
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«Такое внимание европейских политиков к внутренней повестке Украины является симптоматичным. Обучение военных, а есть информация и о заграничных поставках оружия на Украину… подчёркивают то, что Европе (как, впрочем, и Америке) нужна Украина в огне. Нужен немеркнущий полыхающий очаг напряжённости на границе с Россией», — цитирует её РИА Новости.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура ДНР за год возбудила почти 300 уголовных дел в отношении украинских силовиков из-за обстрелов.

В декабре в Донецке сообщили более чем о 5 тыс. погибших на территории ДНР за время конфликта. Отмечалось, что ещё 8 тыс. человек пострадали.

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