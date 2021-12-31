За год в ДНР возбудили почти 300 дел против силовиков Украины
- Legion-Media
В ДНР заявили, что за 2021 год было зафиксировано 1923 нарушения режима прекращения огня со стороны Украины.
«По фактам данных преступлений Генеральной прокуратурой ДНР возбуждено 298 уголовных дел», — цитирует РИА Новости представителя Народной милиции ДНР.
Наибольшее число дел заведено против командира 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Марченко — 126.
Ранее сообщалось, что на территории ДНР за время конфликта в Донбассе погибли более 5 тыс. человек, около 8 тыс. были ранены.