За год в ДНР возбудили почти 300 дел против силовиков Украины

Короткая ссылка
Генпрокуратура самопровозглашённой Донецкой народной республики за год возбудила почти 300 уголовных дел в отношении украинских силовиков из-за обстрелов.
За год в ДНР возбудили почти 300 дел против силовиков Украины
  • Legion-Media

В ДНР заявили, что за 2021 год было зафиксировано 1923 нарушения режима прекращения огня со стороны Украины.

«По фактам данных преступлений Генеральной прокуратурой ДНР возбуждено 298 уголовных дел», — цитирует РИА Новости представителя Народной милиции ДНР.

Наибольшее число дел заведено против командира 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Марченко — 126.

Ранее сообщалось, что на территории ДНР за время конфликта в Донбассе погибли более 5 тыс. человек, около 8 тыс. были ранены.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить