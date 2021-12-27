В Донецке сообщили о более чем пяти тысячах погибших на территории ДНР за время конфликта

На территории самопровозглашённой Донецкой народной республики за время конфликта в Донбассе погибли более 5 тыс. человек, около 8 тыс. были ранены.

Об этом сообщил представитель аппарата омбудсмена ДНР.

«Только по официальным данным, с начала конфликта на территории ДНР погибли 5037 человек, в том числе 91 ребёнок», — цитирует его РИА Новости.

В Донецке добавили, что порядка 8 тыс. жителей республики получили ранения различной степени тяжести, а свыше 1600 человек стали инвалидами.

Также представитель аппарата омбудсмена рассказал, что, согласно предварительным подсчётам, сумма экономического ущерба в результате конфликта превышает 420 млрд рублей.

Ранее в ДНР сообщили о гибели двух человек в результате взрыва боеприпаса, сброшенного украинскими военными в Донецке с помощью БПЛА.