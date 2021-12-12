Число жертв взрыва сброшенного с БПЛА боеприпаса в ДНР возросло до двух

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В результате взрыва боеприпаса, сброшенного украинскими военными в Донецке с помощью БПЛА, погибли два человека, заявил представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики.

Как сообщает РИА Новости, изначально боеприпас не сдетонировал — для его обезвреживания к месту происшествия направили бойцов подразделения ДНР. Устройство взорвалось во время работы специалистов.

«В результате трагедии один военнослужащий погиб на месте, а второй защитник нашей республики, получивший ранения при взрыве, к большому сожалению, сегодня утром скончался в больнице», — сообщил представитель Народной милиции республики.

В ведомстве выразили соболезнования семьям погибших военнослужащих.

Ранее Управление Народной милиции ДНР сообщило о перехвате беспилотника украинских силовиков у линии соприкосновения.

В ходе расшифровки информации с БПЛА военные выяснили, что очередным объектом для нанесения огневого удара, вероятнее всего, была городская больница №21.

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