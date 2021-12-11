В ДНР заявили о перехвате беспилотника Украины у линии соприкосновения

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Управление Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщило о перехвате беспилотника типа украинских силовиков у линии соприкосновения.
В ДНР заявили о перехвате беспилотника Украины у линии соприкосновения
  • РИА Новости

«По предварительной информации, с помощью этого беспилотника противник вёл разведку и подготавливал данные для ведения огня. В ходе расшифровки информации с БЛА установлено, что очередным объектом для нанесения огневого удара, вероятнее всего, была городская больница №21, расположенная недалеко от места принудительной посадки вражеского беспилотника-разведчика», — приводит РИА Новости сообщение представителя Народной милиции.

Отмечается, что расчётом станции радиоэлектронного подавления «Террикон М2Н» беспилотник был своевременно обнаружен и посажен.

Ранее в ДНР заявили, что скептически оценивают перспективы обмена пленными с Украиной.

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