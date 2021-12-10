В ДНР заявили, что скептически оценивают перспективы обмена пленными с Украиной

Омбудсмен самопровозглашённой Донецкой народной республики и участник Трёхсторонней контактной группы Дарья Морозова заявила, что в Донецке скептически оценивают перспективы обмена пленными с Украиной. Ранее о возможности «Рождественского перемирия» и обмене пленными заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Украина действительно предложила 24 человека на обмен. Однако список этих людей киевские переговорщики направлять отказываются», — рассказала Морозова.

В свою очередь, список лиц, которых разыскивает Украина на территории ДНР, включает 220 человек.

Однако ситуация заключается в том, что новый этап обмена невозможен, пока не будет полностью завершена процессуальная очистка лиц, освобождённых в 2019 и 2020 годах, говорит омбудсмен.

Согласно протоколам, подписанным накануне указанных обменов на уровне контактной группы, Украина должна была прекратить уголовное преследование всех переданных самопровозглашённым ДНР и ЛНР граждан. Тем не менее уголовные дела до сих пор не закрыты.

«Последние этапы обмена состоялись в декабре 2019 года и апреле 2020 года. Согласно договорённостям, Украина должна была процессуально очистить 51 участника этих обменов, но с того момента процессуальную очистку прошёл только один из них», — рассказала Морозова RT.

При этом 22 человека уже после обмена были объявлены в розыск на территории Украины. Фактически это означает, что люди по-прежнему могут быть задержаны, как при пересечении линии соприкосновения, так и при выезде в третью страну, осуждены и лишены свободы.

«Фактически теперь Украина шантажирует нас вопросом процессуальной очистки. Акты о помиловании 13 ранее освобождённых граждан лежат на подписи у президента Зеленского с апреля 2020 года. Сейчас представители Украины заявляют, что эти акты будут подписаны, если республики согласятся провести новый этап обмена, не требуя выполнения обязательств по процессуальной очистке в отношении остальных лиц», — заявила Морозова.

Все граждане, которых ДНР и ЛНР передали на территорию Украины, были полностью процессуально очищены, у правоохранительных органов республик к этим людям нет никаких претензий.

Ответственной за невыполнение договорённостей в Донецке называют СБУ, представитель которой входит в Трёхстороннюю контактную группу в качестве эксперта.

«Украинскую делегацию в гуманитарной подгруппе представляет Галина Третьякова, депутат Верховной рады. Однако фактически вопросом обмена занимается СБУ», — пояснила Морозова.

Ситуация с невыполнением договорённостей — прообраз того, как будут реализовываться Минские соглашения в целом, считают в Донецке.

В ДНР также напомнили, что согласно пятому пункту, до восстановления контроля над границей Верховная рада обязана принять закон, запрещающий преследование и наказание лиц, участвовавших в конфликте.