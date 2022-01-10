В ДНР заявили о возобновлении обстрелов со стороны ВСУ перед переговорами России и НАТО

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В Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили, что украинские военнослужащие возобновили обстрелы в Донбассе в связи с предстоящими переговорами России и НАТО.
В ДНР заявили о возобновлении обстрелов со стороны ВСУ перед переговорами России и НАТО
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Увеличение количества обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины мы связываем со снижением внимания мирового сообщества к тематике Украины на фоне предстоящей встречи Россия — НАТО. Киеву нужно срочно напомнить западной аудитории о своём существовании», — говорится в заявлении представителя ведомства.

Ранее в ДНР сообщили об обстреле Горловки гранатомётами.

В декабре стало известно, что Генпрокуратура ДНР за год возбудила почти 300 уголовных дел в отношении украинских силовиков из-за обстрелов.

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