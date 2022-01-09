В ДНР сообщили об обстреле Горловки гранатомётами

Украинские силовики обстреляли Горловку из гранатомётов.

Об этом сообщили в представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины по населённому пункту Горловка», — приводит РИА Новости заявление представителя ДНР.

Отмечается, что силы ВСУ два раза открывали огонь по населённому пункту из гранатомётов и пулемётов.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура самопровозглашённой Донецкой народной республики за год возбудила почти 300 уголовных дел в отношении украинских силовиков из-за обстрелов.