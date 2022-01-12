«Молдовагаз» сообщил правительству Молдавии об угрозе приостановки поставок газа

Газораспределительное предприятие «Молдовагаз» сообщило правительству Молдавии об угрозе приостановки поставок газа из-за финансовых трудностей, сообщает ТАСС.

«Молдовагаз» проинформировал комиссию, что поставщик больше не допустит отрицательных финансовых отклонений и о существующем риске прекращения поставок природного газа, если платежи не будут производиться в соответствии с договорными условиями», — заявила пресс-служба молдавского правительства.

Накануне бывший президент Молдавии Игорь Додон обратился к властям республики с призывом запросить переговоры с Россией на высшем уровне для того, чтобы обсудить газовый кризис.

Также вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что он обсуждает с «Газпромом» возможность отмены авансовой платы за газ.

Руководитель газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что стоимость российского газа для Молдавии в январе выросла до $647 за 1 тыс. куб. м.