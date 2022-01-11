Додон призвал руководство Молдавии запросить переговоры с Россией из-за газового кризиса

Бывший президент Молдавии Игорь Додон обратился к властям республики с призывом запросить переговоры с Россией на высшем уровне для того, чтобы обсудить газовый кризис.

«Призываю высшее руководство Молдавии одуматься… и срочно запросить переговоры на высоком уровне с нашими стратегическими российскими партнерами для того, чтобы найти возможность помочь молдавскому народу пережить эту зиму», — написал Додон в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Молдавию и её граждан в ближайшие недели полностью накроет энергетический кризис с непомерным повышением тарифов и цен на большинство товаров и услуг.

Ранее молдавский премьер Наталья Гаврилица охарактеризовала политику страны по отношению к России как спокойную и взвешенную. По её мнению, Молдавия находится в положении маленького государства в «очень сложном регионе».