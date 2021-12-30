Премьер Молдавии Гаврилица назвала взвешенной и спокойной политику по отношению к России

Молдавский премьер Наталья Гаврилица охарактеризовала политику страны по отношению к России как спокойную и взвешенную. По её мнению, Молдавия находится в положении маленького государства в «очень сложном регионе».

Об этом премьер сказала в эфире телеканала «Молдова 1». Её спросили, не считает ли она эту политику «робкой».

«Я бы не назвала нашу политику робкой. Мы наблюдаем очень напряжённую ситуацию на границе Украины и России, видим, что случилось на рынке энергоресурсов. Мы маленькая страна в очень сложном регионе, и я бы назвала нашу политику умной. Мы продвигаем спокойную, взвешенную политику», — цитирует Гаврилицу ТАСС.

По мнению экс-президента Молдавии Игоря Додона, за прошедший год отношения Кишинёва с Москвой значительно ухудшились, но он надеется это исправить.

В августе молдавский президент Майя Санду заявила, что страна настроена на прагматичный и конструктивный диалог с Россией.