В «Молдовагазе» заявили, что цена российского газа для Молдавии в январе выросла до $647
Руководитель газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что стоимость российского газа для Молдавии в январе выросла до $647 за 1 тыс. куб. м.
- ©Andreea Campeanu/Getty Images
«Закупочная цена газа в январе выросла с $550 до $647 за 1 тыс. куб. м», — цитирует его ТАСС.
Ранее Высший совет безопасности Молдавии в срочном порядке обсудил ситуацию в энергетическом секторе страны.
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