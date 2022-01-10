В «Молдовагазе» заявили, что цена российского газа для Молдавии в январе выросла до $647

Руководитель газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что стоимость российского газа для Молдавии в январе выросла до $647 за 1 тыс. куб. м.

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«Закупочная цена газа в январе выросла с $550 до $647 за 1 тыс. куб. м», — цитирует его ТАСС. Ранее Высший совет безопасности Молдавии в срочном порядке обсудил ситуацию в энергетическом секторе страны.