Совбез Молдавии обсудил ситуацию в энергетическом секторе страны

Высший совет безопасности Молдавии в срочном порядке обсудил ситуацию в энергетическом секторе страны.

Об этом сообщила пресс-служба администрации президента республики.



«Президент Молдавии Майя Санду в срочном порядке созвала сегодня Высший совет безопасности. Обсуждалась ситуация в энергетическом секторе страны, сложившаяся в результате недавнего значительного повышения цен на газ на европейском рынке», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Совбез рекомендовал правительству Молдавии принять все необходимые меры для обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.

Ранее «Молдовагаз» сумел вовремя погасить очередной платёж «Газпрому», перечислив аванс за декабрь.