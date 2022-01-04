Совбез Молдавии обсудил ситуацию в энергетическом секторе страны

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Высший совет безопасности Молдавии в срочном порядке обсудил ситуацию в энергетическом секторе страны.
Совбез Молдавии обсудил ситуацию в энергетическом секторе страны
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба администрации президента республики.

«Президент Молдавии Майя Санду в срочном порядке созвала сегодня Высший совет безопасности. Обсуждалась ситуация в энергетическом секторе страны, сложившаяся в результате недавнего значительного повышения цен на газ на европейском рынке», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Совбез рекомендовал правительству Молдавии принять все необходимые меры для обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.

Ранее «Молдовагаз» сумел вовремя погасить очередной платёж «Газпрому», перечислив аванс за декабрь.

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