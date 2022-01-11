Вице-премьер Молдавии Спыну: с «Газпромом» обсуждается возможность отмены аванса за газ

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Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что обсуждает с «Газпромом» возможность отмены авансовой платы за газ.
Вице-премьер Молдавии Спыну: с «Газпромом» обсуждается возможность отмены аванса за газ
  • © AP Photo/Petr David Josek

«Я обсудил с главой «Газпрома» возможность отмены оплаты аванса, хотя бы за январь, окончательное решение пока не принято», — цитирует РИА Новости Спыну.

Руководитель газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что стоимость российского газа для Молдавии в январе выросла до $647 за 1 тыс. куб. м.

Ранее «Молдовагаз» сумел вовремя погасить очередной платёж «Газпрому», перечислив аванс за декабрь.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что тот факт, что Молдавии для расчётов за газ потребовались бюджетные средства, говорит о системных проблемах в энергетической сфере республики.

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